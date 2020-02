Construction du grand marché à bétail de Zè :Démarrage des travaux

Le grand marché à bétail de Zè prend corps. Le ministre de l’Agriculture, de l’élevage et de la pêche, Gaston Dossouhoui, a lancé les travaux de construction de cette infrastructure marchande le mercredi 5 février 2020. C’était en présence de plusieurs autorités politico-administratives et des acteurs du secteur.

La Commune de Zè, dans le département de l’Atlantique abritera le plus grand marché de bétail au Bénin. La réalisation de ce projet a été actée le mercredi dernier. A cette occasion, le préfet Jean-Claude Codjia, a exprimé sa joie pour l’exécution méthodique du Programme d’actions du gouvernement pour le bonheur des populations. A son avis, la construction de ce grand marché ouvrira de grandes portes aux populations et contribuera énormément au développement de la localité. Joseph Dangbénon, maire de la Commune, s’est réjoui du choix porté sur sa ville pour abriter ce grand marché. Au nom du conseil communal, il a pris l’engagement de jouer sa partition pour un bon déroulement des travaux. Selon le ministre Gaston Dossouhoui, le marché à bétail de Zè est un centre à caractère régional inspiré du marché à bétail de Gogounou avec une vingtaine d’infrastructures à installer progressivement. Son animation va générer beaucoup de ressources pour la collectivité locale. Le marché permettra également aux populations de s’approvisionner aisément pour les différentes cérémonies traditionnelles. Il va générer beaucoup d’emplois et constituera un lieu de stages pour plusieurs jeunes. Le ministre de l’Agriculture, de l’élevage et de la pêche a indiqué qu’il suffira juste d’aller à l’école de Gogounou pour expérimenter les méthodes mises en œuvre à Zè. Toutefois, il a invité les autorités locales à ne pas mêler la politique à la gestion du marché et à le confier aux techniciens en la matière. «C’est votre volonté de transformer le cadre de vie ici qui va nous permettre de savoir si nous avons fait un bon choix pour Zè ou non …», a déclaré le ministre.

Les caractéristiques du marché

Le marché à bétail de Zè couvre un domaine de 5 hectares. Il sera construit en deux phases. Le 1er lot d’une valeur de 150 millions attribué à l’entreprise Etraco Sarl porte sur la clôture du domaine d’une longueur de 1.136 mètre-linéaires avec 3 portails de 6m x 2 coulissant sur rails. Le second lot attribué à l’entreprise Silco Sarl concerne un quai de débarquement / embarquement et une aire d’accueil pour le gros bétail de 206 m2. Il est prévu également deux hangars de 8 places de 83,17 m2 chacun, deux blocs de latrines à double fosse, un bâtiment à usage de services vétérinaires de 50,28 m2, un enclos pour la mise en quarantaine et une pharmacie vétérinaire.

Abdourhamane Touré