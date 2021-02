Les populations affectées par le projet de construction du marché de « Gros » à Abomey-Calavi peuvent désormais pousser un ouf de soulagement. Le gouvernement a, en guise de dédommagement, remis samedi 20 février 2021 des chèques à ces personnes expropriées pour utilité publique du site devant abriter la plateforme agro-alimentaire du Grand Nokoué.

La construction du marché de « Gros » à Abomey-Calavi sera bientôt une réalité. Avant le démarrage effectif des travaux de construction, le gouvernement a tenu à dédommager les sinistrés. Raison pour laquelle il a été procédé à la remise des chèques aux propriétaires dont les parcelles sont situées dans l’emprise du projet. Selon Moussa-Fils Djibril, directeur général adjoint de l’Agence nationale du domaine et du foncier (Andf), cet acte qui est à sa deuxième phase témoigne une démarche cohérente et méthodique du gouvernement dans son plan de développement du Bénin. « Les personnes affectées par le projet et qui se sont présentées ont reçu leurs chèques. Cela montre effectivement que le gouvernement veut faire des choses dans les règles de l’art en dédommageant avant de déloger les populations. Dans la stratégie de dédommagement, nous privilégions d’abord ceux dont les parcelles ne sont pas encore construites. Ceux qui ont des bâtiments, il y avait quelques soucis pour relever leurs bâtiments. Aujourd’hui, nous avons trouvé un terrain d’entente et ces relevés sont en cours pour qu’ils puissent être dédommagés », a-t-il déclaré. Bernard Zannoudao, chargé de mission du préfet de l’Atlantique, remerciant les personnes affectées par le projet pour avoir accepté d’accompagner le processus de réalisation dudit projet a laissé entendre que la Commune Abomey-Calavi sera toujours disponible pour accueillir d’autres projets initiés par le gouvernement. « Soyez notre porte parole auprès de vos voisins afin qu’ils finalisent les procédures pour que nous puissions ensemble voir l’aboutissement de ce grand projet », a souhaité Bernard Zannoudao. A noter que le site est déjà remis à l’entreprise en charge de l’exécution des travaux et le chantier sera bientôt lancé juste après l’accomplissement des dernières formalités administratives. Cette infrastructure de type moderne qui s’inscrit dans le Pag va non seulement permettre de décongestionner le marché international de Dantokpa, mais contribuera également au développement de la Commune qui l’abrite.

Benjamin N. Douté