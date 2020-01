Construction du pipeline d’exportation d’hydrocarbures Bénin-Niger :L’arsenal juridique, fiscal et douanier adopté

Le Bénin vient de poser un grand pas dans l’exécution du projet de construction du pipeline d’exportation d’hydrocarbures avec le Niger. L’Assemblée nationale en sa session du jeudi 30 janvier 2020 a adopté la loi portant régime juridique, fiscal et douanier du projet de construction du pipeline d’exportation d’hydrocarbures entre les deux pays.

Les députés viennent de donner une suite favorable à la requête du gouvernement s’agissant du projet de construction du pipeline d’exportation d’hydrocarbures entre le Bénin et le Niger. Le jeudi 30 janvier 2020, ils ont adopté, après examen, la loi portant régime juridique, fiscal et douanier dudit projet. L’objectif global est de renforcer les infrastructures de transport qui constituent pour le Bénin un levier stratégique de développement. Elle est composée de 58 articles répartis en dix chapitres. Le ministre des Mines et de l’eau, Samou Séidou Adambi, présent à l’Assemblée nationale, a rassuré les élus de la Nation sur le démarrage effectif des travaux de construction du pipeline dans deux mois au plus tard. En effet, la société Watco ayant en charge les travaux procédera au recrutement pour son administration qui sera installée à la fois à Sèmè, Savè, Parakou et Malanville. En dehors de cela, la société Bc chargé de la construction proprement dite recrutera le gros lot de la main-d’œuvre, soit 2800. Quant à la sécurisation des emplois, il faut noter que ceux qui vont travailler pour la construction du pipeline ne seront pas tous retenus. Seulement 350 à 500 vont être retenus à la gestion courante pour les 35 à 40 ans de vie du projet. Pour rappel, avant l’adoption du document, le président de la commission des finances et des échanges, le député Gérard Gbénonchi et le premier rapporteur de ladite commission, Patrice Nobimè ont d’abord présenté le rapport final du projet de loi portant régime juridique, fiscal et douanier du projet de construction de pipeline d’exportation d’hydrocarbures Bénin-Niger. Selon ledit rapport, le Bénin et le Niger ont signé le 23 janvier 2019 à Niamey au Niger, un accord bilatéral dans le cadre de la construction et de l’exploitation du système de transport des hydrocarbures par pipeline. Cet accord a recueilli l’avis favorable des députés de la 8ème législature. Ce qui a permis au Bénin de signer le 5 août 2019 l’accord du gouvernement avec l’entreprise chinoise Watco relatif à la construction et l’exportation d’un système de transport des hydrocarbures par pipeline dénommé « Projet de pipeline d’exportation Niger-Bénin ».

Martial Agoli-Agbo (Corresp. Ouémé-Plateau)