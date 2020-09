Construction du pont de Womey 2:Hervé Hèhomey constate le démarrage des travaux

Le ministre des Infrastructures et des transports, Hervé Hèhomey, était vendredi 25 septembre 2020 sur le chantier de construction du deuxième pont de Womey, dans la Commune d’Abomey-Calavi. Accompagné d’une délégation, le numéro 1 du Ministère des infrastructures et des transports est allé constater de visu le démarrage des travaux de cet ouvrage de franchissement qui va bientôt soulager les populations de Cotonou et environs dans leur mobilité.

Le gouvernement béninois entend depuis 2016 relever les défis en matière de la réalisation des infrastructures routières de qualité aux fins d’offrir à sa population une meilleure mobilité. Ainsi, après la mise en service du premier pont de Womey en avril 2019, les travaux de construction d’un second pont sur le bas-fond de la même localité ont été entamés. Selon Hervé Hèhomey, ministre des Infrastructures et des transports, cet ouvrage de franchissement dont la construction a échoué plusieurs fois, a une portée un peu plus que celui de Womey 1 réceptionné le 29 avril dernier. Il va régler les questions de mobilité qui continuent de se poser avec acuité à Cotonou et ses périphéries. « Nous sommes heureux d’annoncer aux Béninois que les travaux de construction du second pont de Womey ont démarré par l’entreprise Sogea Satom. Tout concourt à une réussite de ce chantier. Je dois dire que le Ministère des infrastructures et des transports fait confiance à l’entreprise, car elle a déjà prouvé par le passé qu’elle sait faire face aux défis », a confié l’autorité ministérielle. A l’en croire, les services du Ministère des infrastructures et des transports vont jouer leur partition afin que l’infrastructure qui sera livré soit de qualité. Ainsi, un appel aux riverains à la collaboration surtout à ceux qui seront frappés de reculement. Ils ont été rassurés qu’ils seront dédommagés dans les règles de l’art. A noter que les travaux de construction de ce pont en béton d’une longueur de 350 mètres linéaires et reposant sur des pieux d’environ 60 mètres de profondeur vont durer 20 mois.