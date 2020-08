Construction et réhabilitation de 22 stades omnisports au Bénin:Les travaux avancent à grand pas

Le gouvernement avance à grand pas dans la réalisation de son Programme d’action du gouvernement (Pag) dans les différents secteurs. C’est le cas du secteur des sports avec la construction et la réhabilitation de 22 stades omnisports sur toute l’étendue du territoire national. Lancés le 2 juillet 2018, par le ministre des Sports Oswald Homéky, les travaux évoluent comme prescrits dans l’agenda. Les tâches à accomplir concernent principalement la réhabilitation ou la construction de la clôture, l’aménagement d’aire de football en gazon synthétique, la construction de deux tribunes de 1500 places, la fourniture et la pose de grille anti-hooligan, la construction d’une piste d’athlétisme de 08 couloirs et la construction d’aire de handball. A cela, s’ajoutent la construction d’aire de jeu pour basket-ball, la construction de centre de logement des encadreurs et agents d’entretien, la construction d’un château d’eau avec forage d’une capacité de 27 mètres cube et sur une hauteur de 9m, l’éclairage du stade et l’aménagement parking et espaces verts etc. Les stades concernés sont pour le Lot 1, Banikoara, Bembèrèkè, Kouandé, Malanville, Nikki et Tanguiéta. Le Lot 2 prend en compte ceux d’Abomey, de Covè, de Ouèssè, de Savalou et de Toffo. S’agissant du Lot 3, on retrouve les stades d’Aplahoué, de Comé, de Djakotomey, de Dogbo et de Grand-Popo. Le Lot 4 quant à lui, prend en compte Adjohoun, Avrankou, Kétou, Ouidah et Pobè. La disponibilité prochaine de ces différents stades apportera à coup sûr, un souffle nouveau dans les activités sportives au plan national et ceci pour le bonheur de tous les acteurs du secteur.

Léonce Adjévi