Consultation de la liste électorale:Les citoyens se font désirer sur les lieux d’affichage 

Les populations sortent au compte-gouttes pour vérifier l’effectivité de leur nom sur la Liste électorale permanente informatisée (Lépi) devant servir à l’élection présidentielle de 2021. Ce n’est pourtant pas l’appel qui a manqué. « Dès que la liste est arrivée, on a gongonné », a affirmé Ayaba Meyiha, Chef du quartier de Lokokoumè, dans l’arrondissement d’Agblangandan, Commune de Sèmè-Podji. « Ce qu’on a constaté, c’est comme la dernière fois. Les gens ne sont pas sortis pour consulter la liste électorale », a renchéri son homologue du quartier Dandji dans le 1er arrondissement de Cotonou. L’inaccessibilité des lieux où est affichée la Lépi, est l’une des raisons qui seraient à la base du désintérêt observé, selon certains citoyens rencontrés hier. « D’abord l’endroit où on a collé la liste est impraticable parce qu’à cause des dernières pluies, il y a inondation, donc les gens n’ont pas accès », a expliqué Sonagnon Emile Dossa. Cette situation liée à l’inondation a amené certains Chefs quartiers à inviter les populations à passer chez eux en vue de consulter la liste. Une stratégie qui, selon le Chef quartier de Dandji, tend à inverser la tendance. « Il y a certains qui sont venus. Ceux qui ont fraichement 18 ans sont venus constater, ils ont vu leur nom. D’autres qui n’avaient pas pu consulter pour avoir leur carte Lépi sont venus aussi, ils ont vu. Il y a d’autres qui sont venus pour faire le transfert. J’ai eu une seule radiation pour le moment et une perte de carte qui vient de venir tout fraichement », a ajouté le chef quartier de Dandji. A noter que le délai de 10 jours supplémentaires qui est accordé devra permettre aux uns et autres de consulter la liste.

Zita Saka (Stag)