Consultations intergouvernementales:Le Bénin et l’Allemagne échangent sur les projets de développement

Le Bénin et l’Allemagne entretiennent d’excellentes relations bilatérales. 15 mois après la tenue des dernières négociations intergouvernementales, les deux pays se sont retrouvés jeudi février 2021 pour apprécier l’état de la coopération et entrevoir des perspectives. A l’ouverture officielle des échanges, le directeur Afrique au Ministère de la coopération de la République fédérale d’Allemagne, Christoph Rauh, a souligné que cette consultation intergouvernementale bénino-allemande qui dure depuis plus de six décennies, permet aux deux parties d’échanger sur l’état de leur coopération et surtout de prendre les mesures appropriées pour relever les défis qui s’imposent. Il a rassuré que la coopération au développement entre le Bénin et l’Allemagne, qui reste et demeure un partenaire important, se poursuivra aussi longtemps qu’il faudra. Tout en appréciant les différentes réformes engagées par le Bénin qui commencent par produire des effets perceptibles, Christoph Rauh a pour finir, encouragé le Bénin à continuer dans cette même lancée, gage de son développement durable et inclusif. Procédant au lancement officiel de cette consultation intergouvernementale, le ministre d’Etat chargé du plan et du développement, Abdoulaye Bio Tchané, a rappelé le cadre dans lequel s’inscrit la rencontre. « La présente séance s’inscrit dans le cadre des discussions pour l’évaluation de notre partenariat consacré par l’accord de coopération signé le 29 juin 1968 », a-t-il dit. Elle offre aux parties, l’opportunité d’échanger sur le niveau d’exécution des projets de développement retenus d’accord partie au titre du biennal 2019-2020 et de définir des ajustements nécessaires à leur meilleure opérationnalisation au regard de la pandémie du Covid-19. L’appui de l’Allemagne intervient dans les domaines prioritaires du Programme d’actions du gouvernement (Pag). L’occasion de ces consultations a été aussi propice pour les deux délégations de retenir les repères du programme de coopération bilatérale. « L’engagement financier de ce cadre de coopération sera acté au cours de la 21ème session de négociations intergouvernementales qui se tiendra à Berlin courant juin 2021 », a fait savoir le chef de file de la délégation béninoise constituée d’une dizaine de ministres. Pour rappel, au terme des dernières négociations intergouvernementales, le gouvernement allemand a pris de nouveaux engagements en faveur du Bénin. Ces engagements équivalent à une enveloppe financière de 52 milliards de FCfa environ sous forme de don.

Serge Adanlao