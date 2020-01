Coopération entre les Etats-Unis et le Bénin:Whitney Baird constate l’évolution des projets

Les Etats-Unis suivent de près les financements apportés aux projets dans le cadre de la coopération avec le Bénin. Dans ce régistre, la sous-secrétaire d’État adjointe des Etats-Unis chargée des affaires ouest-africaines, Whitney Baird, a effectué une visite au Bénin du 10 au 12 décembre 2019 pour constater l’évolution des projets.

Communiqué de presse

La sous-secrétaire d’État adjointe des Etats-Unis chargée des affaires ouest-africaines Whitney Baird, a effectué une visite au Bénin du 10 au 12 décembre 2019, dans le cadre d’une tournée dans la sous-région ouest-africaine. Cette visite avait pour but de constater l’évolution des projets dans le cadre de la coopération entre les Etats-Unis et le Bénin.

Dans ce cadre, la sous-secrétaire d’Etat adjointe a rencontré le 11 décembre 2019, le ministre de la Justice Séverin Quenum, remplissant également à ce moment-là, la fonction de ministre des Affaires étrangères par intérim, ainsi que des entrepreneurs béninois. Madame Baird a ensuite inauguré un hangar à bateaux de l’Unité spéciale de la Police fluviale et maritime (Uspfm) à Cotonou, financé dans le cadre d’une initiative de quatre ans lancée en partenariat avec la division J-59 du Commandement des Etats-Unis pour l’Afrique (Africom). Cette infrastructure a pour but d’accompagner l’Uspfm dans son travail pour faire appliquer la loi, lutter contre le trafic de stupéfiants, de migrants, et d’êtres humains, ainsi que la piraterie maritime.

La visite de la sous-secrétaire d’Etat adjointe a également été l’occasion d’échanger avec la presse sur la politique africaine des Etats-Unis. Whitney Baird a expliqué que le principal objectif des Etats-Unis est de promouvoir le commerce en Afrique et de travailler davantage avec la jeunesse du continent. Elle a également insisté sur la nécessité pour les pays africains de prioriser l’ouverture, la transparence, et la fonctionnalité de leurs institutions pour attirer les investisseurs américains. Après avoir mentionné le compact énergétique du Millenium challenge account (Mca) dont bénéficie actuellement le Bénin, Madame Baird a également abordé la question de l’Agoa, la Loi sur le développement et les opportunités africaines, dont le but est de faciliter l’accès des entrepreneurs africains au marché américain. Elle a émis le souhait que plus de Béninois bénéficient de ce programme.

Madame Baird s’est également rendue dans la Commune d’Aholouyèmè, dans le département de l’Ouémé, où elle a remis du matériel et des équipements médico-techniques d’une valeur de plus de 800 millions FCfa à la Directrice adjointe de cabinet du Ministère de la santé, Armande Eléonore Gandjèto.

Ces équipements et matériels, mis à disposition par l’Agence des États-Unis pour le développement international (Usaid), sont destinés à contribuer à améliorer la qualité des services de santé dans les départements de l’Ouémé, du Plateau, de l’Alibori et de l’Atacora. « Ce don d’équipements témoigne une fois encore de l’engagement du gouvernement et du peuple américain en faveur d’un avenir sain et prospère pour le peuple béninois, ainsi que de l’objectif clairement affiché par le président Patrice Talon dans son Programme d’actions du gouvernement d’améliorer la santé des populations béninoises », a déclaré l’Ambassadeur des États-Unis près le Bénin, Patricia Mahoney, également présente à la cérémonie de donation.

Cette visite n’est pas la première dans la région pour la sous-secrétaire d’Etat Adjointe Whitney Baird, qui a précédemment servi au Sénégal, au Togo et au Cameroun.