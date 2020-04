Coronavirus au Bénin: 8 cas confirmés, 7 sous traitement, 1 guéri et 0 décès

Le nombre de personnes atteintes du Coronavirus au Bénin grimpe tout doucement. D’un cas le 16 mars 2020, le nombre de malades est de 8 aujourd’hui avec 7 sous traitement, 1 guéri et 0 décès, renseigne le site du gouvernement www.gouv.bj. Jusque-là, les cas confirmés sont des personnes venues de l’extérieur. Elles ont été détectées grâce à la mesure de mise en quarantaine et de confinement dans les hôtels imposée par le gouvernement à tout voyageur qui foule le sol béninois par la voie aérienne. N’eût été cette décision courageuse et bien pensée, la crise sanitaire allait déjà atteindre son point culminant au Bénin. Les malades sont pris en charge suivant un protocole mis en place sur le site de traitement dédié à cet effet. Ils n’ont plus de signes cliniques particuliers par rapport à ce qui les a amenés sur le site. Pour rappel, la notification des trois derniers cas a été faite à la représentation nationale de l’Organisation mondiale de la santé (Oms) le 31 mars 2020 par le ministre de la Santé, Benjamin Hounkpatin.

Serge Adanlao