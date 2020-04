Coronavirus: l’Afrique face à la pandémie le mardi 7 avril

A Madagascar le port du masque est lui aussi obligatoire depuis lundi dans les régions touchées par le virus. Problème, comme dans beaucoup de pays du monde, les masques sont en rupture de stocks et leur prix s’envole à cause de la spéculation.

Le Maroc a pourtant réussi à rendre disponible, à prix raisonnables, des masques pour toute sa population. Ils coûtent en moyenne 2 dihram l’unité et sont disponibles dans plus de 70 000 commerces de proximité sur l’ensemble du territoire. Les industriels marocains, comme Rotoprint et Softgroupe, se sont adaptés à la politique gouvernementale et produisent des masques distribués par les centrales logistiques, comme Dislog. Le pays dispose officiellement d’une capacité de production de 3,3 millions de masques par jour, qui devrait doubler d’ici une semaine.

Le royaume s’est préparé depuis des semaines à rendre obligatoire lui aussi le port du masque de protection pour tous ceux autorisés à quitter leur domicile. C’est chose faite à partir de ce mardi. Les contrevenants risquent jusqu’à trois mois de prison. 1 120 cas confirmés de Covid-19 ont été recensés dans le pays placé depuis le mois dernier en confinement général. Le Maroc est l’un des pays africain qui a réagi le plus rapidement à la pandémie. L’Etat a commandé 100 000 tests de dépistage et acheté le stock de chloroquine produit localement. Un fond a été crée pour les hôpitaux encore très souvent sous équipé.

Le Cameroun se lance dans la production de chloroquine

Bien que l’efficacité du médicament n’a toujours pas été démontrée scientifiquement, les autorités camerounaises ont décidé d’intégrer la chloroquine au protocole de traitement des patients atteints de Covid-19. Le ministère de la Santé évoque cependant une rupture de stock et le gouvernement a ainsi annoncé ce mardi le lancement de la production locale de la chloroquine.

Il y a quelques jours, Madeleine Tchuente, la ministre de la Recherche scientifique et de l’innovation expliquait que le Cameroun avait la capacité de produire 5 000 comprimés de chloroquine par minute, et de répondre ainsi à la demande pressantes des médecins et autres personnels soignants dans les protocoles thérapeutiques contre le Covid-19.

Elle soumettait néanmoins le bon à produire à la disponibilité des intrants nécessaires à la fabrication dudit médicament et à l’approbation préalable du ministre de la Santé. Manaouda Malachie, dans une correspondance expresse à sa collègue de la recherche scientifique et dont RFI a pu obtenir copie, l’a enjoint « sous la surveillance des laboratoires agréés, à la production massive de ce médicament ». Il y a quelques jours, le gouvernement avait repéré et fait des saisies de fausses molécules de chloroquine, fabriquées frauduleusement dans une usine à l’ouest du pays.

L’OMS condamne « les propos racistes » des chercheurs français

« Ce genre de propos racistes ne font rien avancer. L’Afrique ne peut pas et ne sera un terrain d’essai pour aucun vaccin », a affirmé lundi le chef de l’Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, au cours d’une conférence de presse virtuelle depuis Genève. « L’héritage de la mentalité coloniale doit prendre fin », a-t-il ajouté, en réponse à la question d’un journaliste nigérian.

Ces derniers jours, unevive polémique a éclaté en France et en Afrique notamment après un échange entre un chercheur de l’Institut français de la recherche médicale (Inserm) et un chef de service d’un hôpital parisien le 1er avril sur la chaîne LCI.

Hissène Habré, « vulnérable » au coronavirus, sort provisoirement de prison

L’ancien président du Tchad qui purge au Sénégal une peine de prison à vie pour des crimes de guerre, crime contre l’humanité, tortures et viols commis durant son mandat, a été autorisé à sortir de prison lundi soir par la justice. Une mesure de soixante jours. Il ne s’agit pas d’une libération, précise dans un communiqué l’administration pénitentiaire, mais bien d’une « sortie de prison sous escorte ». En détention, Hissène Habré, âgé de 77 ans, est exposé à un risque de contamination au Covid-19, souligne le texte.

Quelle société pour l’après coronavirus ?

Bien que le continent ne soit encore qu’au début de la crise sanitaire, économique et sociale liée à la pandémie de Covid-19, le président sud-africain s’interroge. Cyril Ramaphosa estime que « cette pandémie a mis en évidence la fragilité des systèmes politiques, économiques et sociaux repliés sur eux-mêmes. Cela conduit certains à appeler à « une nouvelle économie morale » qui met les personnes et leur bien-être au centre ».

L’Afrique du Sud qui, dans son combat contre le coronavirus, a décidé d’utiliser tous les outils à sa disposition, y compris les outils numériques. Le gouvernement entend se servir de la géolocalisation des téléphones portables pour cibler les tests dans des zones où des personnes ont été en contact avec des malades.

L’Afrique du Sud compte le plus grand nombre de cas détectés sur le continent : 1749 ce mardi soir, 13 décès. Le ministère de la Santé a décidé d’augmenter le nombre de tests réalisés dans le pays. Et pour retracer avec le plus de précision possible le parcours d’une personne testée positive, ainsi que tous les contacts qu’elle a pu avoir, il compte s’appuyer sur les opérateurs téléphoniques.