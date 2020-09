Coronavirus:Ce que l’on sait et ce que l’on ignore sur les contaminations en extérieur

Même s’il existe encore trop peu de cas documentés de contaminations en extérieur, les recherches récentes ont mis en évidence la probabilité que le virus se transmette de façon aérienne.

Face à la résurgence de l’épidémie de Covid-19 en France, où le nombre de nouveaux cas quotidiens ne cesse d’augmenter à nouveau, des milliers de communes en France ont décidé d’imposer le port du masque dans tout ou partie des espaces publics extérieurs. Beaucoup de ces lieux très fréquentés apparaissent en effet comme trop étroits pour permettre une distanciation physique minimale pendant la haute saison touristique. Si la multiplication de ces mesures s’explique par le fait que le masque est une protection relativement peu coûteuse pour limiter les contaminations, elle fait aussi suite aux inquiétudes croissantes soulevées par la communauté scientifique sur la capacité du virus à se transmettre par voie aérienne.

Transmission par contact proche avérée

Il est généralement admis depuis le début de l’épidémie que le Sars-CoV-2 se transmet principalement via les gouttelettes de salive expulsées par la bouche ou le nez lorsqu’un hôte infecté parle, tousse ou éternue. Mais la grande majorité de ces gouttelettes tombent plutôt rapidement au sol, du fait de leur taille et de leur masse. En conséquence, les scientifiques ont d’abord estimé que la majorité des contaminations requérait un contact étroit avec un tiers. Une interaction de « plus de quinze minutes à moins d’un mètre » était souvent citée. Mais les humains expulsent aussi beaucoup de gouttelettes plus fines, dont la taille est inférieure à 5 micromètres, ce qu’on appelle des aérosols. « Dans toutes nos activités respiratoires, nous allons émettre de grosses et de toutes petites particules. Nous savons que toutes peuvent contenir du virus, nous savons même que, en proportion, les petites en contiennent plus que les grosses », confirme Jean-François Doussin, enseignant chercheur de l’université Paris-Est Créteil au Laboratoire interuniversitaire des systèmes atmosphériques.

Alerte sur les microgouttelettes dans l’air

Dans une lettre ouverte publiée le 6 juillet dans la revue Clinical Infectious Diseases, 239 chercheurs de 32 pays ont demandé aux autorités sanitaires mondiales de reconnaître le potentiel de transmission du virus via les microgouttelettes, dont la taille est si faible qu’elles sont capables de rester en suspension dans l’air pendant plusieurs heures, et d’atteindre des distances de plusieurs dizaines de mètres. « Il y a toutes les raisons de penser que le Sars-CoV-2 se comporte de façon similaire [aux virus de la grippe ou du Sras], et que la transmission via des microgouttelettes aéroportées est un important mode de contamination », écrivent les chercheurs, pour qui « la voie aérienne apparaît comme la seule explication plausible pour plusieurs événements “super-propagateurs” ». « Nous sommes pratiquement au même niveau de certitude que pour la contamination par contact proche, précise Jean-François Doussin. Nous n’avons pas énormément de cas documentés, mais un certain nombre de cas sur lesquels il existe une très forte suspicion » de transmission via les aérosols. Plusieurs travaux et études de cas ont en effet récemment suggéré la possibilité de telles contaminations. En mai, Nature a publié les résultats d’une étude qui a exposé des hamsters sains à des hamsters contaminés de différentes manières. Tous ceux qui avaient été placés dans une cage adjacente à la cage des hamsters contaminés (sans contact direct possible) ont été atteints par le virus : cela suggère que la contamination par aérosols est avérée (davantage, d’ailleurs, que par les surfaces contaminées). Une revue de littérature publiée dans The Lancet le 24 juillet dernier indique que « les humains produisent des aérosols infectieux dans une large gamme de taille ». Selon son auteur, le fait que le Covid-19 se soit efficacement propagé dans les maisons de retraite, dans les chorales ou les établissements pénitentiaires rappelle les épidémies de tuberculose, maladie dont la transmission aérienne de son pathogène est solidement documentée. Le lendemain de la diffusion de la lettre ouverte, l’Organisation mondiale de la santé (Oms), en partie visée par les chercheurs en raison du scepticisme qu’elle affichait jusque-là sur les contaminations aéroportées, a reconnu que « des preuves émergent dans ce domaine », concluant : « Nous devons être ouverts à cette possibilité et comprendre ses implications pour le mode de transmission et les précautions qui doivent être prises. »

Peu de données sur les contaminations en extérieur

Les contaminations en milieu extérieur sont a priori nettement plus rares qu’en intérieur, car la densité humaine y est généralement moins élevée. Les virus sont aussi confrontés aux éléments naturels : le vent ou la brise permettent de les disperser, et les rayons ultraviolets détruisent assez efficacement les particules virales. « Avec le vent, la particule fine va vraiment voyager loin, mais, en voyageant sur cette distance-là, elle se dilue », selon Jean-François Doussin, qui fait le parallèle avec un phénomène plus perceptible, la fumée de cigarette : plus celle-ci va voyager loin, plus elle se dissipera et deviendra inodore. Il est également permis de penser que la plupart des lieux de passage ne permettent pas des contacts suffisamment prolongés pour que la dose virale inhalée devienne infectante. Ces suppositions faites, il n’existe quasiment pas de données sur les contaminations en extérieur, hormis celles d’une étude chinoise disponible en prépublication (à un stade où elle n’a donc pas été relue par d’autres chercheurs). Sur 318 foyers de transmission (« clusters ») identifiés entre janvier et février 2020 dans 120 villes chinoises, un seul comportait un environnement extérieur. La pertinence de ces données est toutefois à nuancer, du fait du peu d’activité touristique en extérieur à cette période. Contactée par Le Monde, l’agence régionale de santé (Ars) d’Ile-de-France affirme n’avoir repéré aucun cluster impliquant un environnement exclusivement extérieur. Même si un événement s’est déroulé en partie à l’air libre, l’Ars ne peut pas distinguer précisément le mode de contamination : gouttelettes en suspension dans l’air, contact direct et prolongé entre personnes, contamination en lieu clos, etc. Au niveau national, la plupart des foyers détectés se sont formés dans des endroits fermés.

Rassemblements à risque et principe de précaution

De nombreux lieux publics extérieurs peuvent offrir des conditions de ventilation insuffisantes, connaître une forte densité humaine et une circulation lente, voire stagnante. Ce peut être le cas de rues commerçantes étroites et densément fréquentées en haute saison, de spectacles en plein air ou encore de rassemblements comme celui ayant réuni de nombreux supporteurs du Paris-Saint-Germain mardi 18 août sur les Champs-Elysées. Dans ce genre de configuration, où de nombreuses personnes parlent ou crient, la contamination est possible, même en extérieur. « Nous sommes ici dans un cas à risque, où il y a beaucoup de monde ; donc, la probabilité d’avoir dans la foule des personnes contaminées est plus élevée », explique M. Doussin. Dans de telles conditions, et en attendant de plus amples réponses scientifiques, le port du masque, appliqué comme un principe de précaution, constitue encore une protection efficace, d’après de nombreux travaux. « On doit considérer nos masques comme nos sous-vêtements : on ne les prête pas et on les change quand ils sont sales, conseille M. Doussin. Le défi, c’est d’adopter les bonnes attitudes pour ramener cette épidémie historique à un niveau nettement moindre. »

lemonde.fr