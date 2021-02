Corruption au Port de Cotonou :Jean-Baptiste Hounguè gardé à vue 

L’acteur politique Jean-Baptiste Hounguè est gardé à vue à la Brigade économique et financière (Bef) depuis quelques jours. Il y séjourne pour les besoins de l’enquête sur des faits de présumés trafic d’influence et d’extorsion de fonds au Port de Cotonou. Jean-Baptiste Hounguè était coordonnateur de Bénin en route (Ber), une des grandes coalitions ayant porté le président Talon au pouvoir et qui a fusionné avec le Bloc républicain (Br) à la faveur de la réforme du système partisan. Il était jusque-là membre de l’Unité présidentielle chargée du suivi des projets pour la mise en œuvre du Programme d’actions du gouvernement (Pag), structure placée sous la supervision du Bureau d’analyse et d’investigation (Bai) logé au Palais de La Marina. Aux dernières nouvelles, il sera présenté au procureur spécial de la Criet avec d’autres responsables du Port de Cotonou impliqués dans l’affaire ce mardi 16 février 2021. Dans ce dossier, 9 cadres du Port ont été suspendus de leurs fonctions par le directeur général du Port, Joris Thys, le 5 février, suite aux résolutions et recommandations du Conseil d’administration.

Wilfrid Noubadan