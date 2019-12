Côte d’Ivoire:Le procureur détaille les accusations portées contre Soro

Trois jours après avoir émis un mandat d’arrêt international contre Guillaume Soro, le procureur de la République Richard Adou, a tenu une conférence de presse au tribunal de première instance d’Abidjan. Il a détaillé les accusations portées contre le candidat à l’élection présidentielle de 2020.

Lors de sa déclaration à la télévision nationale du 24 décembre, Richard Adou avait parlé d’un enregistrement sonore incriminant Guillaume Soro dans les charges de « tentative d’atteinte à l’autorité de l’État ». Cet enregistrement a été versé à l’enquête et le procureur l’a fait écouter ce jeudi après-midi. Il est de mauvaise qualité, mais on entend effectivement un homme, présenté comme Guillaume Soro, s’entretenir avec d’autres personnes en évoquant les préparatifs d’une attaque armée. Il dit avoir le soutien de commandant de zones, issus de la rébellion, dans une tentative de déstabilisation du régime. « On a l’armée. En fait, il faut minimiser les coûts humains, le sang tout ça. On va regarder la situation. Si elle est favorable à une insurrection populaire, tant mieux », entend-on dans l’enregistrement. Cette mauvaise qualité de l’enregistrement est une preuve, estime le procureur Richard Adou. « Si c’était un montage, on aurait pu la rendre plus audible. C’est pour ça que je me suis excusé à la fin de l’audio. Si c’était un montage, on aurait fait des choses très claires. On aurait même pu faire un film ! »

Pour le camp Soro, l’enregistrement date de 2017

Du côté de Guillaume Soro, c’est de nouveau maître Affoussi Bamba qui s’est exprimée, affirmant que cet enregistrement, s’il est bel et bien authentique, daterait de 2017 et serait lié à une obscure affaire d’espionnage dont Guillaume Soro serait victime : « Cet audio est d’une légèreté déconcertante avouons-le. Je précise et j’insiste qu’il date de l’année 2017. Pourquoi l’exhumer aujourd’hui quasiment trois ans après ? Et pourquoi l’audio est-il incomplet ? » Son avocate a poursuivi en donnant une explication sur les circonstances de l’enregistrement : « lorsque monsieur Guillaume Kigbafori Soro se vante du soutien de ses ex-« com-zones », cette affirmation n’a d’autres objectifs que de tirer les vers du nez de l’espion du jour qui accompagnait monsieur Francis Perez, le nommé Olivier Bazol de son nom de barbouze. Mais aussi un message à l’endroit du régime d’Abidjan. » « L’audio est coupé, a expliqué l’avocate, parce que dans la version originale, l’espion affirme qu’il a la gendarmerie nationale avec lui, par le truchement de Robert Montoya, opérateur dans l’armemement bien connu dans la sous-région ouest-africaine. » Maître Affoussi Bamba a également annoncé qu’elle donnerait des éléments de réponse à dose « homéopathique » dans cette histoire qui promet encore de durer. Sur le mandat d’arrêt en lui-même, le procureur a indiqué qu’Interpol avait été saisi et que si rien n’obligeait les pays à exécuter ce mandat, il serait tout de même surprenant, qu’en vertu des accords internationaux, que celui-ci ne soit pas suivi de faits.

rfi