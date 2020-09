Couffo:307 plateaux d’œufs détruits à Djakotomey

La Direction départementale de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche du Couffo a détruit pendant le mois d’août, un total de 307 plateaux d’œufs de mauvaises qualités dans la Commune de Djakotomey. Cette opération de destruction est le résultat du contrôle sanitaire de l’alimentation mis en œuvre par la direction départementale de l’agriculture pour veiller au respect des mesures d’interdiction d’importation des œufs de consommation.

Elle fait suite au communiqué du gouvernement portant sur le respect des dispositions réglementaires en matière d’importation des œufs de consommation en République du Bénin. Le contrôle sanitaire de l’alimentation inclut également les œufs produits localement mais avariés pour des raisons de vente liées à la pandémie du Coronavirus. Madeleine Lafia Mora, directrice départementale de l’agriculture du Couffo estime d’ailleurs que les œufs détruits à Djakotomey sont ceux qui sont produits par les fermiers dans la Commune de Djakotomey. Elle précise que le but de l’opération de destruction est d’empêcher que les œufs soient déversés sur le marché. Les œufs ont été donc détruits afin de préserver la santé des populations et ce, en présence des cadres de la direction départementale de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche et de la Police républicaine. Le docteur Yao Akpo, après le développement des raisons qui ont conduit à la décision de suspension d’importation, a rappelé les procédures à suivre dans le cadre de l’importation d’œufs de table. A l’en croire, tout importateur ou distributeur d’œufs de table doit avoir une autorisation d’importation délivrée par la direction de l’élevage. Il les a invités donc à se conformer aux dispositions de l’arrêté interministériel n°2005-3889/Maep /Micpe/Mef/Msp/Dc/Sgm/De du 13 décembre 2005 portant interdiction temporaire d’importation, de distribution et de transit de volailles, parties et abats de volailles congelés, poussins d’un jour, œufs et aliments de bétail en provenance des pays infectés par la grippe aviaire.

Rosette Loko-Sossou (Stag)