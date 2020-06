Coupure de courant dans la zone aéroportuaire le weekend écoulé:La panne rétablie, la Sbee évoque les raisons

Fin de calvaire pour les clients de la Société béninoise d’énergie électrique (Sbee) situés dans la zone de l’hypermarché Erevan. Les coupures constatées depuis le vendredi 26 juin 2020 aux environs de 19 heures sont depuis hier du passé. Les raisons de la perturbation du réseau électrique ont été expliquées par le directeur général de la Sbee, Jacques Paradis, et le directeur régional du Littoral, Roger Gbèdan dans le 20 heures de la télévision nationale dimanche 28 juin 2020.

L’électricité est de retour dans la zone de Erevan, des ambassades des Pays-Bas, du Japon et de la Chine, de l’Ecole Montaigne, de la Banque mondiale etc. à Cotonou. La panne qui avait fait plonger la zone aéroportuaire dans le noir depuis vendredi 26 juin 2020 aux environs de 19 heures a été rétablie. L’information a été confirmée par le Directeur général de la Société béninoise d’énergie électrique (Sbee), Jacques Paradis, et le directeur régional du Littoral de la Société, Roger Gbèdan, dimanche 28 juin 2020 dans le journal du 20 heures de la télévision nationale. Selon le Directeur régional, « la panne se situait entre l’ambassade de la Chine et l’ambassade du Japon. Pour la régler, il fallait casser la nouvelle route du Boulevard de la Marina en construction, ce qui n’est pas possible. C’est la première difficulté. Nous avons une seule option, celle d’alimenter à partir du poste d’Erevan. L’équipe s’est dirigée là-bas, on a fermé le circuit mais nous avons constaté un déclenchement. Cela veut dire que la ligne est encore en défaut. Notre camion de détection de pannes étant actuellement en panne, la seule option est de creuser le long du câble qui quitte Erevan vers l’ambassade des Pays-Bas. Nous avons creusé toute la nuit jusqu’au samedi matin. Nous avons trouvé trois boîtes défectueuses qui ont été toutes remplacées ». Mais aussitôt fermé, il y a eu déclenchement. Pour arriver au bout de cette panne, il a fallu remplacer tous les câbles des 5 postes de Erevan, 3S, les deux du Boulevard de la Marina et de l’ambassade des Pays-Bas. Dès le lundi prochain (29 juin 2020), a poursuivi Roger Gbèdan, les techniciens de la Sbee seront de nouveau à pied d’œuvre pour remplacer tout l’ancien circuit depuis Erevan jusqu’au niveau du Port de Cotonou ainsi que l’équipement électrique. Selon Jacques Paradis, l’actuel leitmotiv de la Sbee, c’est de moderniser tout le réseau du Bénin par l’installation de nouvelles infrastructures et par l’amélioration de la qualité des ressources humaines, afin de stabiliser définitivement le réseau à l’avenir. « Nous avons beaucoup de projets », a confié le numéro1 de la Sbee.

