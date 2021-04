Coupure de l’énergie dans le Zou et les Collines:Le Directeur régional de la Sbee rassure du retour de l’électricité dans les tout prochains jours

Les populations de certaines localités des départements du Zou et des Collines sont sans énergie électrique depuis le dimanche 11 avril 2021. Une situation due aux pluies survenues dans la nuit du samedi a dimanche dernier. Joint hier, lundi 12 avril 2021 par Océan Fm, le Directeur régional de la Sbee a rassuré que tout est mis en œuvre pour le retour de l’électricité dans les foyers. «Généralement, les pluies sont accompagnées de perturbation. C’est ce qu’a eu principalement raison de notre principal équipement par lequel l’énergie arrive dans les Collines notamment à Dassa-Zoumè, Savè et Glazoué. Nous avons rapidement mis les bouchées doubles avec l’appui de notre hiérarchie, le ministère de l’énergie pour que des moyens conséquents soient mis à notre disposition pour remplacer l’équipement qui est défectueux qu’on appelle le poste de transformation. Nous l’avons effectivement remplacé et nous sommes en train de faire les travaux de finition. Nous sommes déjà à plus de 80% d’exécution des travaux. Ce qui veut dire que si tout va bien, d’ici la fin de cette journée, la situation sera définitivement rétablie à Glazoué, Savè. Tous les ménages auront de l’électricité », a-t-il expliqué. Selon certaines rumeurs, la Sbee serait de mèche avec le gouvernement dans cette situation de panne d’électricité. Des rumeurs que balaie d’un revers de main le directeur régional de la Sbee. « Si nous avons un message à lancer à l’endroit des populations, c’est de ne pas écouter les rumeurs. Le gouvernement n’est mêlé à aucun complot. Au contraire, toutes les mesures étaient prises pour qu’il y ait l’électricité partout, pour que tout le monde vaque à ses occupations. Malheureusement, il y a des phénomènes accidentels qui arrivent et les phénomènes atmosphériques font partie de ces évènements là que nous déplorons et auquel nous faisons face. Donc, il n’y a aucun complot contre les populations. C’est un incident technique auquel, nous apportons des solutions », a-t-il déclaré.

Léonce Adjévi