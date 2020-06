Cour constitutionnelle :Déjà deux ans d’exercice pour  la 6ème mandature (Et plus de 1000 décisions rendues ! un record)

C’était il y a deux ans, le 8 juin 2018, la passation de charges à la présidence de la Cour constitutionnelle. Joseph Djogbenou, le cinquième et le plus jeune président à diriger cette haute juridiction en place depuis 1993, prend le maillet des mains de son prédécesseur, Théodore Holo.

Extrait du discours du président Djogbenou tenu ce 08 juin 2018 :

« Au moment où nous rentrons en responsabilité, il ne nous échappera pas que la séparation fonctionnelle des pouvoirs ne doit pas être considérée négativement comme une séparation structurelle des émanations ou des incarnations de l’Etat au risque de mettre en cause son unité, au risque de mettre en cause sa viabilité, au risque de mettre en cause sa fiabilité…… La constitution n’est pas un gadget destiné à la satisfaction intellectuelle de quelques-uns. Elle est la gardienne du trésor, trésor de liberté, le trésor des droits individuels de chacun dont la gestion est confiée au plus fort, la Cour constitutionnelle. …….La barque pourrait tanguer, mais elle restera bien gardée »