Cour d’Appel de Cotonou:Justin Gbènamèto installé dans ses fonctions

Justin Gbènamèto, nouveau président de la Cour d’Appel de Cotonou (photo), a été installé dans ses fonctions ce mercredi 11 novembre par le président de la Cour suprême, Ousmane Batoko. La Cour d’Appel de Cotonou couvre les tribunaux de Cotonou, Porto-Novo, d’Abomey-Calavi, de Ouidah, de Pobè et d’Allada. Nommé le 30 septembre dernier à la tête de la Cour d’Appel de Cotonou, l’ancien Procureur de la République près le tribunal de Cotonou a été réintégré dans la corporation des magistrats après une traversée du désert entre 2013 et 2018. Procédant à l’installation, le président de la Cour suprême a d’abord ce passé difficile, avant de se dire convaincu que le président de la Cour d’appel, a appris de cette épreuve et qu’il saura en faire usage tout au long de sa carrière. Jonas Gbènamèto a pour sa part, pris l’engagement de tout faire pour redonner confiance aux justiciables. Pour lui, les dossiers doivent être traités et vidés dans un délai raisonnable afin que les populations ne prennent plus la justice pour un bourreau mais un partenaire. Justin Gbènamèto est admis dans la magistrature en juin 2000. Il aura passé tout son temps au parquet avant de prendre la tête de la plus grande Cour d’Appel du pays.

