Cour d’appel de Cotonou:L’affaire Lionel Zinsou mise en délibéré pour le 18 février 

L’ancien premier ministre, Lionel Zinsou, sera fixé sur son sort le 18 février 2020. Le ministère public a, au cours du procès en appel à Cotonou, décidé hier mardi 4 février, d’abandonner les charges de faux et usage de faux mais a confirmé celles de dépassement de fonds de campagne.

Le verdict de l’appel de l’ancien premier ministre Lionel Zinsou dans l’affaire « Faux et dépassement de fonds de campagne électorale » sera connu le 18 février si tout va bien. Après avoir analysé le fond du dossier hier, le ministère public a délaissé les charges de faux et usage de faux contre le challenger de Patrice Talon au second tour de la présidentielle d’avril 2016. Elle a cependant confirmé celles de dépassement des fonds de campagne. La défense, pour sa part, a plaidé pour la relaxe pour délit non constitué. Le président de Pai partners a été condamné par le Tribunal de première instance de première classe de Cotonou, le 2 août 2019, pour «faux et usage de faux certificats» et «dépassement de fonds de campagne électorale». Il a écopé de 5 ans d’inéligibilité, de 6 mois de prison avec sursis et d’une amende de 50 millions de francs Cfa. Non satisfaits de la décision du juge, le conseil de l’ex-premier ministre a interjeté appel. Dans la journée d’hier, les débats ont été houleux. Chaque partie a fait valoir ses arguments. A l’issue du procès, l’ancien procureur de la République près le Tpi de Cotonou, Jonas Gbénamèto, et président de séance, a mis le dossier en délibéré pour le 18 février prochain.

