Couverture médiatique impartiale des communales;La Haac s:nsibilise les professionnels des médias

La vice-présidente de la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (Haac), Cécile Ahounon et les conseillers de l’Institution étaient hier jeudi 12 mars 2020 face aux professionnels des médias. L’objectif de cette rencontre était de sensibiliser ces derniers sur trois obligations qui s’imposent à leur métier aux fins d’assurer une couverture médiatique de la campagne des élections communales et municipales du 17 mai 2020.

Il s’agit de l’interdiction de diffusion de tout élément de campagne relative aux élections communales et municipales, des jugements de valeur dans la revue de presse sur les informations dont les preuves ne sont pas établies et le traitement professionnel des informations. Selon Cécile Ahounon, cette séance de vulgarisation des décisions de la Haac vise à réglementer les activités des médias pendant la précampagne, la campagne et lors des résultats à travers trois obligations de 2020, conformément à l’article 47 du Code électoral en République. A ses dires, cette vulgarisation comporte treize articles qui s’appliquent aux médias du secteur public et ceux du secteur privé. Egalement, elle a invité les hommes des médias à la prudence dans l’exercice de leur fonction durant cette période sensible. Revenant sur des éventuelles fautes professionnelles, la vice-présidente n’a pas manqué d’insister sur le respect du principe de droit de réponse lorsque quelqu’un se sentira lésé dans le traitement d’une information.

Benjamin N. Douté (Stag)