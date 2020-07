Covid-19 au Bénin:La foire annuelle de l’indépendance reportée sine die

La foire annuelle de l’indépendance qu’organise chaque mois d’août le gouvernement à travers l’Agence de promotion des investissements et des exportations (Apiex) n’aura pas lieu cette année. L’annonce a été faite par le Directeur général de l’Agence, par communiqué en date du 15 juillet 2020. Selon Laurent Gangbes, cette décision a été prise en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19 et des mesures de restriction édictées par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la pandémie. Une nouvelle date d’organisation de cette foire sera communiquée au public en temps opportun en tenant compte de l’évolution de la situation sanitaire liée au développement de la pandémie. « L’Apiex tient à informer le public qu’aucune autorisation ne sera délivrée pour l’organisation de foires jusqu’à nouvel ordre, et invite le public à faire preuve de vigilance en évitant de participer à toute manifestation foraine non officielle », peut-on lire dans le communiqué.