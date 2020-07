Covid-19 au Bénin:La saison footballistique 2019-2020 annulée

La saison footballistique 2019-2020 au Bénin n’ira pas à terme à cause de la crise sanitaire liée au Coronavirus. Elle a été annulée par le Comité exécutif de la Fédération béninoise de football (Fbf). L’information a été rendue publique à travers un communiqué le mardi 30 juin 2020. En effet, réuni en Web linaire, le lundi 29 juin 2020, le Comité exécutif a fait le constat que la situation sanitaire du pays ne s’est guère améliorée. Au contraire, les cas de contamination évoluent de façon inquiétante. Se fondant sur ces considérations, le Comité a décidé de mettre définitivement fin aux différents championnats de la saison 2019-2020 entre temps suspendus. La conséquence immédiate de cette décision est l’annulation de la saison 2019-2020, ce qui induit qu’aucune équipe ne monte et qu’aucune ne descend. Le communiqué précise aussi que « les mêmes clubs de Ligue 1, 2 et 3 de la saison 2019-2020 sont éligibles pour la saison 2020-2021». Ledit communiqué rappelle également aux clubs de Ligue 1 et 2 que l’une des conditions obligatoires à remplir avant toute participation au championnat de la saison 2020-2021 est la création d’une Société sportive de gestion de leur équipe professionnelle. Quant à l’Assemblée générale de fin de saison, elle sera convoquée sous peu en vue de l’ouverture de la saison 2020-2021. Pour finir, la Fbf invite les acteurs du football à l’observance des mesures barrières pour éviter la propagation du Covid-19 et les remercie pour leur patience et sens de responsabilité.