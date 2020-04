COVID 19 : LE GOUVERNEMENT BÉNINOIS MOBILISE ENVIRON 1,5 MILLIARD DE FRANCS CFA

1 milliard 412 millions 606 mille francs Cfa, c’est la somme totale des dons en numéraire encaissée par l’exécutif béninois dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19. Ce point a été actualisé et rendu public ce dimanche 19 avril 2029. Il faut noter que, du 02 au 07 avril 2020, un montant de 256 millions 766 mille francs Cfa a été mobilisé contre 1 milliard 155 millions 840 mille francs Cfa encaissé du 7 au 16 avril. « Ce point ne prend pas en compte les dons reçus des Etats, des institutions publiques et des institutions de coopération internationales », peut-on lire sur le site internet dédié au covid-19 (gouv.bj/coronavirus).Tout en remerciant les uns et les autres pour leur engagement humanitaire, le gouvernement informe que « les dons financiers devront être adressés au Ministère de l’Economie et des Finances, et libellés par chèques au nom du Trésor public ou virés sur le compte n° BJ6600100100000104337563-COVID 19-COTONOU, ouvert dans les livres de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique ».