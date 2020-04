Covid-19:Adidjatou Mathys s’adresse aux employeurs privés

Le ministère du Travail et de la fonction publique met à disposition des entreprises privées un Guide aux fins de proposer des mesures préventives contre le Coronavirus et des possibilités d’alerte en cas de besoin. Parmi les directives que propose le ministère aux entreprises privées, on note les mesures de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs basées sur les modalités d’organisation du travail. Des mesures qui visent non seulement à minimiser les impacts économiques que pourra avoir cette pandémie sur les revenus des employeurs que sur ceux des employés, mais aussi à limiter la propagation du virus du Covid-19. Pour des mesures préventives à l’entreprise, l’employeur, selon le guide, doit prendre des mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale du personnel.

Quelques recommandations à respecter

En ce qui concerne les recommandations proposées, l’employeur est tenu de mettre en place un programme de prévention comportant les mesures de détection de température. Il doit également s’appuyer sur le comité d’hygiène et de sécurité, maintenir les lieux de travail ainsi que les équipements, mobiliers et immobiliers de transport dans un état de propreté. Selon le contenu du Guide, les travailleurs doivent se conformer aux mesures générales recommandées par le gouvernement et informer l’employeur de toute apparition de symptômes d’infection. Toutefois, informe Adidjatou Mathys, ministre du Travail et de la fonction publique, l’employeur a la possibilité de se retirer d’une structure de travail lorsqu’il existe des motifs réels de penser qu’elle présente pour sa vie un danger grave et imminent.

Modalités d’organisation du travail

Face au Covid-19, le législateur béninois a prévu à cet effet, plusieurs modalités d’organisations du travail sur toute l’étendue du territoire national. On y retient, entre autres, le chômage technique, le travail par roulement, l’anticipation de congé payé, le redéploiement de personnel, le télétravail et l’interruption collective du travail avec maintien de la rémunération.

M.K.