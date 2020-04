Covid-19:Le Bénin enregistre le premier cas de décès

Le Bénin a enregistré son premier cas de décès lié au Coronavirus, a annoncé le ministre de la Santé, hier lundi 06 avril 2020, au cours d’un point de presse tenu à Cotonou. Faisant le point de la situation épidémiologique de la pandémie, Benjamin Hounkpatin a déploré le fait que ce premier cas de décès dû à la pandémie soit survenu chez une femme âgée de 43 ans qui souffrait également d’une drépanocytose Sc. Elle revenait d’un pays touché par la pandémie et avait séjourné pendant plusieurs jours dans une clinique privée de Cotonou. Lire la déclaration du ministre de la Santé.

Point de presse du ministre de la Santé

Mesdames et messieurs,

C’est dans la douleur que je vous annonce que le dimanche 5 avril 2020, que le Bénin a enregistré son premier cas de décès dû à la Covid-19.

Le sujet décédé est une femme de 43 ans drépanocytaire Sc, et qui a été admise, il y à une semaine, dans une clinique privée de la place pour fièvre et diarrhée glairosanguinolante. L’apparition puis l’aggravation chez elle, de difficultés respiratoires et la notion de voyage dans un pays touché par la pandémie, ont permis plusieurs jours plus tard de suspecter la Covid-19. Les analyses effectuées ont permis de confirmer cette suspicion ce dimanche 05 avril 2020. Malheureusement son décès est survenu alors que le résultat des analyses venait de tomber et que son transfert de la clinique vers le centre de prise en charge se préparait. Cette situation très douloureuse pour la famille, le personnel de santé et toutes les personnes impliquées dans la riposte, rappelle à notre attention la gravité de la pandémie.

Cette situation, ainsi que les résultats obtenus ces derniers jours, suggèrent la nécessité de renforcer la surveillance et le dépistage précoce, car pris en charge tôt, les malades sont susceptibles de guérison.

C’est pourquoi dans le cas d’espèce, il est à déplorer que la patiente ait séjourné pendant plusieurs jours dans la clinique avant la suspicion de la Covid-19 ne soit évoquée. Il apparaît donc qu’elle n’a pu être convenablement prise en charge. Cette situation de vulnérabilité des formations sanitaires face au risque de la Covid-19 amène le gouvernement, à devoir rappeler, une fois encore, que devant des signes évocateurs de la Covid-19 (fièvre, toux sèche, difficultés respiratoires, diarrhée, perte du goût et/ou de l’odorat etc.), le réflexe doit être l’appel des numéros dédiés en vue d’une orientation adaptée.

Enfin, dois-je le rappeler, seuls la discipline et l’engagement de tous permettront de vaincre cette maladie en évitant sa propagation.

Cotonou le 06 avril 2020

Benjamin I. B. Hounkpatin

Ministre de la santé