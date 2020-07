Covid-19:Les raisons des décès des jeunes, selon le Consultant Maforikan

De plus en plus, des jeunes testés positifs au Covid-19 succombent au Bénin, bien que la science ait établie que cette couche sociale résiste à ce virus. Spécialiste des questions sociopolitiques et objecteur de conscience, le Consultant de la chaîne de télévision E-Télé, Agapit Napoléon Maforikan, a sa petite idée des raisons de ces décès. Selon lui, les personnes âgées de moins de 40 ans qui trépassent du fait du Coronavirus doivent être, pour la plupart, porteuses d’autres affections, en particulier des pathologies génétiques. Entre autres, il y a le diabète, la drépanocytose, l’obésité, l’asthme, l’épilepsie qui affaiblissent l’organisme.

Ces pathologies, a-t-il indiqué, sont des facteurs handicapant pour la survie des patients concernés. C’est pourquoi l’ancien Conseiller à la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication invite les jeunes comme les vieux à la prudence et à l’observance stricte des règles barrières éditées par le gouvernement plutôt que d’arguer que ce sont les dernières élections communales qui sont les causes de la flambée des cas. Pour lui, et comme l’a certifié le ministre de la Santé, l’humidité et la fraîcheur caractéristiques de la saison des pluies justifient cette crue du nombre des sujets testés positifs. Il en a eu pour preuve l’Europe où le virus y a fait rage en plein hiver. « Aujourd’hui, les tendances changent. L’Europe est en plein Eté, et chez nous les saisons des pluies commencent avec leurs vecteurs de maladies comme le paludisme, donc des conditions favorables à une dépréciation de la santé », a-t-il souligné.

Joël Samson Bossou