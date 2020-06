Covid-19:Les réfugiés vivant au Bénin invités au respect des gestes barrières

Le Bénin à l’instar de la Communauté internationale célèbre ce samedi 20 juin 2020, la Journée mondiale des réfugiés. A l’occasion de la célébration de cette Journée au Bénin, le ministre de l’Intérieur et de la sécurité publique a adressé un message à la Nation. Selon Sacca Lafia, en choisissant le thème « Chaque geste compte » cette année, le Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (Hcr) voudrait rappeler que pour protéger les réfugiés en ce temps de Coronavirus, le comportement de chacun compte. « Chacun a en effet un rôle à jouer, et nos actions individuelles et collectives doivent à la fois limiter la propagation du virus et redonner espoir aux réfugiés pour un monde plus juste et inclusif. Il s’agit donc pour toutes les couches de la société de donner le bon exemple en respectant les gestes barrières contre le Covid-19 et d’apporter des contributions en nature ou en espèce pour la résilience des réfugiés vivant au Bénin », a-t-il expliqué. Il n’a pas manqué d’exhorter les réfugiés qui résident au Bénin au respect des gestes barrières ainsi que les textes de la République. « Je voudrais ensuite vous rassurer que le gouvernement du Bénin est préoccupé par votre santé, votre bien-être et qu’il continuera de garantir votre protection avec l’appui du Hcr. Ainsi pour marquer l’édition de cette année, le gouvernement offrira aux réfugiés une assistance matérielle spécifique composée des produits alimentaires et de kits de protection individuelle contre le Covid-19 », a-t-il ajouté.