Le président de l’Assemblée nationale, Louis Vlavonou, a exposé mercredi 2 juin 2021, sa vision relative au projet Télévision hémicycle. En procédant donc à l’ouverture de l’atelier d’imprégnation et d’appropriation par les députés du rapport de l’étude de faisabilité du projet à Dassa-Zoumè, le numéro 1 de l’institution parlementaire a précisé que ce nouvel outil vise en effet, à compléter la Radio hémicycle et le Magazine hémicycle, à l’effet d’étendre la capacité de couverture médiatique de leurs actions quotidiennes. Aussi, le président Louis Vlavonou, a-t-il martelé que cet atelier marque un grand pas vers la réalisation d’un rêve. « Ce rêve, le mien, mais aussi celui de nombreux députés, celui de bien de présidents avant moi, celui à peine avoué de certains cadres de l’administration parlementaire, de mettre en place notre propre chaîne de télévision, de la dimensionner selon nos moyens et nos besoins, et d’informer nos mandants sur l’accomplissement de la mission qu’ils nous ont confiée », va-t-il conclure. Le Programme des Nations Unies pour le développement (Pnud) grâce à qui cet atelier a eu lieu et grâce à son bras technique, le Projet d’appui au renforcement des capacités du Parlement et des organes de gestion des élections (Parcpoge), s’est engagé à concrétiser ce rêve du président Louis Vlavonou. Ceci dit, la Télévision hémicycle va commencer par émettre dans les mois à venir. Après avoir financé le projet de Radio hémicycle, le Pnud revient désormais à la charge pour financer celui de la Télévision hémicycle pour le bonheur du peuple béninois.

Martial Agoli-Agbo (Corresp. Ouémé-Plateau)