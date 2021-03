Création d’emplois et de richesse en Afrique:Sèmè City et le Pnud outillent les jeunes entrepreneurs béninois

La City internationale (Sèmè City), en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement organise depuis jeudi 4 mars 2021, une tournée nationale d’assistance à candidature du Programme entrepreneurial de Tony Elumelu au profit des jeunes béninois qui désirent entreprendre dans différents secteurs d’activités.

L’objectif de ces différents ateliers d’assistance qui seront tenus dans plusieurs villes du Bénin est selon Anzize Yessoufou, responsable du Pôle entreprenariat de croissance à Sèmè City d’accompagner le maximum des jeunes entrepreneurs béninois à se démarquer dans l’édition 2021 du Programme entrepreneurial de Tony Elumelu. C’était aussi l’occasion pour les organisateurs d’attirer non seulement l’attention des participants sur l’existence de ce concours, des opportunités qu’il offre aux lauréats et aux candidatures qualifiées, mais aussi de leur expliquer le dispositif mis en place pour les accompagner tout le long de leurs candidatures. Après Cotonou, c’est le tour de Porto-Novo ce jour. Les experts seront dans les villes d’Abomey-Calavi, Bohicon et Dassa Zoumè, les 6, 8 et 9 mars prochain. Les villes de Parakou et Lokossa quant à elles, sont programmées pour le 10. Les jeunes entrepreneurs des villes de Natitingou et de Ouidah seront entretenus le 12 mars. A en croire Anzize Yessoufou, après la sélection, les entrepreneurs suivront des formations et programmes de mentorat afin d’être en mesure de rédiger des plans d’affaires solides pour leurs projets. « A la fin du programme d’entreprenariat de la Fondation Tony Elumelu, ils participeront chacun à une épreuve finale de pitching pour l’opportunité d’amorçage de 5.000 dollars pour accompagner le développement de leur entreprise et pour, à leur tour, contribuer à la création d’emplois et de richesse au Bénin et en Afrique », a-t-il expliqué.

Benjamin N. Douté