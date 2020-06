Criet : 18 cadres à la barre pour crime économique lundi prochain

La quatrième session criminelle au titre de l’année judiciaire 2019-2020 de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) s’ouvre officiellement le lundi 15 juin 2020 à Porto-Novo. Au cours de cette session,13 dossiers de crime économique dont 11 relatifs aux faits de détournement de deniers publics reprochés à des cadres béninois exerçant ou ayant exercé dans les différentes administrations publiques et autres seront vidés. En prélude à l’ouverture de ladite session, le Procureur spécial près la Criet, Gilbert Togbonon, a fait une déclaration à la presse ce jeudi 11 juin 2020 à son bureau. Il a certifié que 18 accusés sont appelés à comparaitre à la barre dès lundi prochain. Ils sont des cadres notamment de l’ex-Office national de sécurité alimentaire (Onasa), du Tribunal de première instance de Lokossa, du Centre d’appui régional pour le développement rural (Carder), du Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou Maga (Cnhu Hkm) de Cotonou, de l’Université de Parakou, des Forces armées béninoises (Fab) et du service des affaires financières du Ministère des enseignements secondaire, de la formation professionnelle et de la reconversion et de l’Insertion des jeunes (Mesfprij), de la Direction générale des Impôts (Dgi), de la Société béninoise d’énergie électrique (Sbee). Selon le Procureur spécial, toutes les dispositions sont prises pour que cette session qui s’étend jusqu’au 1er juillet 2020 puisse se tenir en toute sécurité.