Criet et gouvernance publique:Deux lois étudiées ce jour

Conformément aux dispositions des articles 5 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale et 88 de la Constitution qui stipulent qu’une session extraordinaire ne peut durer plus de 15 jours, les travaux de la 1ère session extraordinaire de l’année ouverts le mercredi 22 janvier 2020, seront bouclés ce mercredi 05 février 2020. Mais avant la clôture proprement dite, le président de l’Assemblée nationale, Louis Vlavonou, a convié les députés à l’étude de deux dossiers au Palais des gouverneurs. Il s’agit du projet de loi modifiant et complétant la loi N° 2001-37 du 27 avril 002 portant organisation judiciaire en République du Bénin telle que modifiée par la loi N° 2018-13 du 02 juillet 2018 relative à la Cour de répression des infractions économiques et de terrorisme (Criet) et du projet de loi portant modification de la loi 2019-11 du 25 février 2019 portant renforcement juridique et judiciaire de la gouvernance publique. Les travaux sont prévus pour démarrer à 10h rigoureusement.

