Criet:Quatre personnes condamnées

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) a entamé l’année 2020 par les travaux de la 2ème session criminelle de l’année 2019. Ainsi, le jeudi 2 janvier 2020, quatre personnes ont été condamnées en audience à la salle rouge Yves Yèhouessi à Porto-Novo pour corruption et extorsion de fonds, tentative de corruption et détention de substances psychotropes.

Après avoir requalifié les faits en escroquerie, tentative de corruption et complicité de détention de substances psychotropes, la Cour a, statuant publiquement et contradictoirement en matière correctionnelle en premier et dernier ressort, condamné trois personnes parmi les quatre à des peines d’emprisonnement ferme allant de 24 à 36 mois. La dernière personne a bénéficié de 60 mois d’emprisonnement ferme dont 24 assortis de sursis. Rappelons que la Cour a également acquitté deux personnes des fins de poursuite et ordonné l’expulsion de deux personnes du territoire national après épuisement de leur peine. Le président de la Cour, Cyriaque Dossa, a ordonné le paiement de 4,5 millions de francs Cfa au trésor public comme amende pour les quatre personnes condamnées.

Martial Agoli-Agbo (Corresp. Ouémé-

Plateau)