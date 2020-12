Dans l’ombre de Talon:Romuald Wadagni, symbole et incarnation du Nouveau départ (L’argentier national fait la fierté du Bénin)

En devenant pour la deuxième fois, le ministre des finances de l’année selon Financial Afrik Awards 2020, Romuald Wadagni en devient l’un des lauréats les plus prestigieux. Diplômé de la Harvard business school et de l’Ecole supérieure des affaires de Grenoble en France, l’’argentier béninois confirme sa réputation de réformateur de l’économie nationale aux côtés du Président Patrice Talon. Les trophées Financial Afrik Awards 2020, ont surtout reconnu et salué, à travers ce prix, la réforme structurelle de l’économie béninoise est engagée le Romuald Wadagni. Selon le Jury des trophées, les nombreuses actions concrètes impulsées par le ministre et dont il a assuré l’implémentation, ont pesé dans la balance. Il s’agit par exemple du rétrécissement de l’architecture gouvernementale cher au Président de la République, la revue de la qualité de certaines dépenses publiques et l’efficience d’impact des ressources vers des secteurs productifs.

Prouesse majeure, à mettre à l’actif du ministre selon les awards, les bonnes performances de l’économie béninoise, qui, en pleine pandémie de l’infection à Covid-19, ont permis de sortir le Bénin du classement des 25 pays les plus pauvres du monde établi par le Fonds Monétaire International (FMI). En effet, alors qu’il y occupait encore la 20ème place en 2015, la politique économique mise en place et portée par l’ensemble des réformes entreprises depuis 2016, a eu pour résultat positif, l’accélération continue du rythme de création de la richesse nationale. Par ailleurs, d’autres performances sont à mettre à l’actif du dynamisme de l’ancien associé du cabinet Deloitte. Par exemple, en 2020, le Bénin devrait afficher une croissance de 2% selon le FMI et une projection de 6,3% en moyenne entre 2021 et 2023 (selon S&P). La dette publique devrait se stabiliser à 43% du PIB en 2020 alors que le déficit budgétaire est prévu à 5,1% en 2020 avant de revenir à 4,5% en 2021. Principal négociateur de l’UEMOA dans les réformes sur le Franc CFA, le ministre de l’économie et des finances a été aussi plusieurs fois félicité par le FMI et la Banque Mondiale pour la justesse des réformes publiques engagées par le Bénin. Des réalisations quantitatives et des repères structurels qui hissent le Bénin au rang des pays dont le dynamisme économique est des plus appréciés en Afrique de l’Ouest.

Abdourhamane Touré