De grandes réjouissances annoncées dans les partis politiques

Les partis politiques ayant porté et soutenu la candidature du duo Talon-Talata à la Présidentielle du 11 avril 2021 entendent marquer d’un sceau particulier la cérémonie d’investiture prévue pour se tenir au Stade Charles de Gaulle de Porto-Novo dimanche 23 avril 2021. Aucune des cinq formations politiques ne veut faire piètre figure dans la mobilisation autour de la cérémonie. La première formation politique qui a donné le ton de la fête est le Parti du renouveau démocratique (Prd).

Dans un communiqué qui a sanctionné la réunion de la Direction exécutive nationale (Den) le mardi 11 mai, l’information a été partagée avec les militants et la population béninoise. « Pour féliciter et remercier ses militants, le Prd organisera le dimanche 23 mai 2021 à 13h, à Porto-Novo, une grande réception à laquelle seront conviés dirigeants et militants, dans une ambiance de convivialité pour célébrer la victoire du président Patrice Talon et sa colistière Mariam Chabi Talata », peut-on lire dans ledit communiqué du parti arc-en-ciel. De sources dignes de foi, près de 2000 personnes sont attendues par Me Adrien Houngbédji et la Direction exécutive. Une opération de charme des Tchoco-Tchoco pour perpétuer la tradition instituée au sein du parti qui voudrait qu’après chaque élection, le parti célèbre sa victoire. Au niveau des autres formations politiques, les petits plats sont aussi mis dans les grands pour jouer les premiers rôles. Le Mouvement des élites engagées pour l’émancipation du Bénin (Moele-Bénin) pour sa part, entrevoit un festin des grands jours à Abomey-Calavi. La réjouissance s’annonce donc palpitante car les préparatifs pour y donner un goût unique sont en train d’être préparés minutieusement. La présidente de l’Union démocratique pour un Bénin nouveau (Udbn) et sa troupe ne seront pas du reste des festivités. Ils se mobilisent également de leurs côtés. Une messe d’action de grâce sera dite après l’investiture officielle au siège du parti à Dèkoungbé dans l’arrondissement de Godomey. Quant aux deux plus grands partis de la mouvance présidentielle, ils s’activent eux aussi de leur côté pour savourer la victoire de leurs candidats. De sources bien informées, le Bloc républicain (Br) et l’Union progressiste (Up) installeront leur quartier général à Cotonou pour la fête avec leurs militants. Le Secrétaire général national et ses militants seront à Obama beach pour les agapes de l’investiture.

