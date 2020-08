Décès du magistrat Marc Dadaglo:L’Unamab rend un dernier hommage à son président  

Décédé dans le 5 juin 2020, le président en exercice à l’Union nationale des magistrats du Bénin (Unamab), Marc Robert Dadaglo, a été conduit à sa dernière demeure, le samedi 15 août 2020. Mais avant, un dernier hommage lui a été rendu par ses pairs vendredi 14 août 2020. La cérémonie s’est déroulée à la Cour d’appel de Cotonou en présence des magistrats et assimilés et du président de la Cour constitutionnelle, Joseph Djogbénou. Pour Me Dine Ibrahim Izou, vice-président de l’Unamab, le président Marc Dadaglo était un homme à la noble fierté. Il s’est forgé une très haute idée de la magistrature empreinte de dignité, d’intégrité et d’impartialité. Le magistrat va inviter, pour finir, la famille Dadaglo à sécher ses larmes en méditant sur cette citation de Victor Hugo : « Tu n’es plus là où étais, mais tu es partout là où je suis ». Quant au Directeur de cabinet du ministre de la Justice, il a laissé entendre que « l’Etat du Bénin dit adieu à un serviteur qui alliait zèle et bravoure ». Pour Timothée Yabit, Marc Dadaglo n’est pas mort. Mais il se repose d’un travail acharné. Il est à rappeler que feu Marc Dadaglo était jusqu’à son décès, le 2ème substitut général près la Cour d’appel de Cotonou.

Sadyath Odjo (Stag)