Déclaration sur l’observation du scrutin du 11 avril: Pourquoi La Plateforme des Osc se substitue-t-elle aux institutions formelles ?

La plateforme électorale des Organisations de la société civile du Bénin a publié un chiffre hier lundi 12 avril 2021 sur le taux de participation à la Présidentielle du 11 avril. Ce chiffre ne reflète pas le scrutin. Et pour cause !

Le chiffre rendu disponible par la plateforme électorale des Organisations de la société civile du Bénin par rapport au taux de participation à l’élection présidentielle du 11 avril 2021 ne sont pas du tout réaliste. Les chiffres en notre possession indiquent, en attendant la Commission électorale nationale autonome (Céna), une participation de l’ordre de 50 à 52%. La capitale économique même où il y a la plus faible participation, tourne autour de 28 à 30%. Voilà que de façon miraculeuse, la société civile qui n’a pas pu couvrir l’ensemble des postes de vote sur toute l’étendue du terriroire national estime à 26% la participation globale du scrutin, alors que plusieurs départements ont fait de 70 à 90% voire plus. La question se pose alors de savoir d’où la plateforme électorale des Organisations de la société civile sort-elle ses chiffres ?

Des chiffres qui, en réalité, ne reflètent pas le vote du 11 avril. Même si c’est de façon timide, les populations à l’intérieur du pays sont sorties quand même pour accomplir leur devoir citoyen. L’idéal aurait été d’attendre les chiffres officiels, et de les comparer aux siens avant toute publication. Ce qui est étonnant, c’est cet empressement quasi-irrépressible à donner un « taux de participation » après une élection. Malgré le climat tendu et les manifestations et appels au boycott, l’élection présidentielle a pu avoir lieu sur l’ensemble du territoire national sauf dans la Commune de Tchaourou, dans quatre arrondissements de Bantè, deux arrondissements de Savè et dans des postes de vote dans le premier arrondissement à Parakou et un poste de vote à Pèrèrè. En attendant, tous les regards sont tournés vers la Céna pour les chiffres officiels.

Abdourhamane Touré