Délibération du Bac 2020:Les candidats entre allégresse et tristesse 

Les candidats à l’examen du Baccalauréat session de juillet 2020, sont fixés sur leurs sorts depuis mercredi 12 août 2020. Les résultats ont été rendus disponibles sur « eresulats » aussitôt après les délibérations. La plateforme a été prise d’assaut toute la nuit du mercredi 12 août 2020. Comme à chaque délibération des résultats du Baccalauréat, les fortunes sont diverses chez les candidats. Pendants que certains sont en joie d’autres fondent en larmes parce qu’ils n’ont pas pu tirer leurs épingles du jeu.

C’est le cas de Didier, candidat malheureux en série B. Il s’est dit choqué lorsqu’il a consulté la plateforme et qu’il s’est rendu compte qu’il a échoué. Dans le rang des admissibles, la joie est grande. Certains parmi ceux que nous avons interrogés étaient des candidats malheureux de l’an dernier. Ils remercient pour la plupart Dieu pour leur réussite cette année. « Je suis vraiment contente d’avoir réussi à mon Bac. Je ne peux pas vous exprimer mes émotions », a déclaré une candidate. Il est à rappeler que les épreuves facultatives démarrent le vendredi 14 août 2020 par l’Economie familiale et sociale (Efs) et les Langues nationales. Les épreuves de dessin et musique suivront les lundi 17 et mardi 18 août 2020. En ce qui concerne les épreuves d’Education physique et sportive (Eps), elles sont programmées à la même date. La dernière délibération quant à elle aura lieu le 22 prochain.

Léonce Adjévi