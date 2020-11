Délivrance d’actes fantaisistes par certains élus locaux:Les mises en garde de Mario Mètonou aux Cq et Ca

Le procureur de la République près le Tribunal de première instance de Cotonou, Mario Mètonou promet sanctionner les Chefs d’arrondissement et de quartier qui délivrent des documents administratifs fantaisistes, de même que les conducteurs de minibus qui agressent des policiers lors des contrôles. Il l’a fait savoir vendredi 20 novembre 2020 lors d’une rencontre avec la hiérarchie policière pour faire le bilan de l’année qui s’achève et tracer les priorités pour la nouvelle année 2021. « D’abord, des Chefs quartier qui délivrent des certificats de résidence fantaisistes. Les infracteurs vont plus loin pour se faire établir d’autres actes, certificats de nationalité, cartes d’identité. Je voudrais prévenir les Chefs d’arrondissement qui laissent des pages vierges dans les différents registres d’état civil pour pouvoir les remplir à postériori au profit des personnes qui n’ont pas la nationalité béninoise contre une forte rémunération. Ces faits sont présentés au parquet et poursuivis avec la plus grande sévérité. Je voudrais lancer un avertissement à tous ceux qui se présentent au service de l’émigration pour se faire délivrer des passeports béninois alors qu’ils ne remplissent pas les conditions pour obtenir ce document. Sur la seconde infraction, je voudrais dire qu’il n’est pas tolérable que certains conducteurs de minibus qui font le trajet Cotonou Porto-Novo, agressent des fonctionnaires de Police parce que ces fonctionnaires de Police veulent les contrôler et constater les surcharges qui sont faits, pour défaut de permis de conduire, défaut d’assurance… Nous avons eu récemment deux agressions. Ces personnes sont poursuivies actuellement devant le Tribunal. Le parquet recueillera contre eux les peines les plus sévères », a-t-il déclaré.

Léonce Adjévi