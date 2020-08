Délivrance de tickets et perception de divers frais:Les activités syndicales sur les gares routières suspendues à Porto-Novo

La délivrance de tickets quelconques aux usagers et toute opération de perception de frais auprès des conducteurs de minibus et véhicules légers de transport en commun sur toute l’étendue de la ville de Porto-Novo sont interdits. Ainsi en a décidé le maire Charlemagne Yankoty, à travers un arrêté pris le 19 août 2020. Selon ledit arrêté, seuls les agents mandatés par la Commune de Porto-Novo sont autorisés à placer les valeurs inactives de la recette perception. A cet effet, tout contrevenant aux présentes dispositions sera sanctionné conformément aux textes en vigueur. Le secrétaire général, le directeur des affaires financières et économiques, le receveur percepteur, les chefs d’arrondissements et le commissaire central sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’application stricte des dispositions.

Benjamin N. Douté