Denis Amoussou Yéyé : « Le report des communales est probable si la situation sanitaire du pays se dégrade »

Les élections communales et municipales sont prévues pour se tenir le 17 mai 2020. A quelques semaines de l’échéance, bien malin qui pourra confirmer que les Béninois iront effectivement aux urnes. Et pour cause, le Coronavirus s’invite dans le jeu. La question de l’effectivité ou non des élections en cette période de crise sanitaire liée au Covid-19 a été abordée au cours d’une émission spéciale initiée par la télévision nationale dans la soirée du dimanche 29 mars 2020. A en croire le sociologue Dénis Amoussou Yéyé, la probabilité est forte que ces élections soient reportées. « On a empêché les églises de célébrer les messes. La semaine prochaine, c’est les Rameaux. Un chrétien qui rate le rassemblement des Rameaux, c’est du jamais vu. Si on voit que la situation sanitaire se dégrade, il se peut décidé qu’il y ait un report des élections », a-t-il déclaré. Pour Wilfried Léandre Houngbédji, Directeur de la communication de la Présidence de la République, rien ne prouve encore pour le moment qu’il y aura impasse sur les élections. « Si nous observons demain qu’il y a un risque majeur pour la tenue des élections, sans doute que la Céna, les acteurs politiques, les partis, le gouvernement et, les différentes institutions vont se concerter, pour apprécier ensemble la situation et les décisions idoines seront prises en ce moment et portées à la connaissance de tous », a laissé entendre le Directeur de la communication de la Présidence.

Marcus Koudjènoumè