Dépôt des dossiers complémentaires pour les Communales du 17 mai:Le Br et l’Up se mettent au pas  (Les 6 autres partis attendus ce jour à la Céna)

Le Bloc républicain (Br) et l’Union progressiste (Up) sont les deux premiers partis politiques à satisfaire aux observations faites par la Commission électorale nationale autonome (Céna) après le dépôt de leurs dossiers de déclaration de candidature. C’était hier mercredi 25 mars 2020 au siège de l’institution.

Les partis politiques abordent le dernier virage en ce qui concerne le dépôt des dossiers complémentaires pour prendre part aux élections communales et municipales du 17 mai 2020. Et pour cause, les huit partis politiques ayant reçu leurs récépissés provisoires ont commencé par répondre aux observations faites par la Commission électorale nationale autonome (Céna) en vue de l’obtention de leurs récépissés définitifs. Ils sont au total deux partis politiques à se soumettre à cet exercice hier mercredi 25 mars 2020. C’est au Bloc républicain (Br) que l’honneur est revenu d’ouvrir le bal au siège de l’institution en charge de l’organisation des élections au Bénin pour se mettre en règle par rapport aux dossiers corrigés exigés par la Céna. La délégation conduite par le député Robert Gbian a satisfait aux différentes exigences de la Céna. Au terme de cet exercice, le deuxième Vice-président de l’Assemblée nationale s’est confié à la presse. Il a déclaré que le parti a satisfait aux différentes observations faites par la Céna et qu’il n’attend que la délivrance du récépissé définitif pour se lancer dans la compétition. A sa suite, l’Union progressiste (Up), conduite par Christhelle Houndonougbo, a également passé au tamis les différents dossiers complémentaires à fournir à l’institution. Interrogée, la directrice de l’administration du parti a exprimé sa satisfaction d’avoir respené les observations de la Céna. « C’est un grand soulagement que nous soyons au dernier virage et j’espère que nous l’avons abordé avec sérénité. La suite, c’est que nous attendons avec impatience le document de la Céna qui atteste que nous irons aux élections », a-t-elle confié. Il revient désormais à la Céna d’étudier ces pièces complémentaires pour décider de la délivrance ou non du récépissé définitif. Ce qui se fera dans un délai de 72h. Les 6 autres formations politiques que sont la Fcbe, Moele-Bénin, Per, l’Udbn, la Fcdb et le Prd ont jusqu’à ce jour jeudi 26 mars 2020 à 18h30 pour répondre à cette exigence.

Léonce Adjévi