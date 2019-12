Dernier acte 2019 des Journées Doing business:Les entrepreneurs font le bilan de l’année

Les chefs d’entreprises se sont retrouvés le mardi 17 décembre 2019, à Cotonou. C’est à l’occasion des journées ‘’Doing business’’. Une initiative de l’Agence de promotion des investisseurs et des exportations (Apiex). La rencontre s’inscrit dans le cadre de l’amélioration du score du Bénin au classement Doing business, afin d’attirer beaucoup plus d’investisseurs dans le pays. Les entreprises doivent donc travailler pour que chacun des indicateurs du Doing business puissent montrer une progression significative.« L’objectif, c’est d’améliorer le climat des affaires au Bénin, faire en sorte que ce pays devienne entièrement propice aux investissements », a laissé entre le Directeur général de l’Apiex, Laurent Gangbes. Durant les deux jours de travaux, les participants ont échangé sur les principales réformes mises en œuvre par le gouvernement pour améliorer la performance du Bénin dans le secteur. Les questions liées aux difficultés rencontrées par les entreprises ont été aussi abordées. Cette dernière rencontre de l’année 2019 a connu la participation du Projet d’appui au renforcement des acteurs du secteur privé (Parasep).

Derrick Cakpo (Coll externe)