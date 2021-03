Dernier classement de « Freedom house »:Le gouvernement béninois prend acte

Le gouvernement béninois prend acte du dernier classement de think tank américain « Freedom house ». Le porte-parole du gouvernement a affiché la position de l’Exécutif au cours du point de presse du Conseil des ministres du mercredi 24 mars 2021. « Nous prenons acte des classements heureux, moins heureux qui sont octroyés au gré des institutions et qui ne nous empêchent pas de poursuivre notre action pour l’amélioration des conditions de vie des Béninois, pour la consolidation de la démocratie et surtout de la bonne gouvernance. Une bonne gouvernance qui implique une lutte farouche contre la corruption et l’impunité. Quand on est dans l’action on ne doit pas être effrayé par le recul de certains critères considérés comme fondamentaux pour des organismes qui sont plus dans la contemplation que dans l’action. Notre pays a besoin d’action et notre gouvernement agit et agira. » Faut-il le rappeler, la dernière publication de think tank américain « Freedom house » sur l’évolution des libertés publiques et de la démocratie dans le monde pour le compte de 2020, a noté le recul de la démocratie au Bénin.

Abdourhamane Touré