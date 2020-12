Dernière Cad dans le Couffo:Le préfet Mégbédji dresse un bilan très positif en 2020

Sous l’égide du préfet du Couffo, Christophe H. Mégbédji, les membres de la Conférence administrative départementale (Cad) ont tenu mercredi 16 décembre 2020, à Klouékanmè leur dernière réunion mensuelle de l’année en cours. Dans son discours d’ouverture, l’autorité préfectorale est revenue sur les grands traits ayant marqué l’année 2020. « C’est une année au cours de laquelle nous avons noté, avec satisfaction, l’évolution et l’achèvement de plusieurs grands projets du Programme d’actions du gouvernement (Pag). C’est aussi une année marquée par l’organisation réussie des élections communales et municipales dans notre pays. A l’échelle nationale comme départementale, je retiens de l’année 2020, un bilan positif », a déclaré le préfet Mégbédji. Profitant de l’occasion, il a exprimé au président de la République, sa reconnaissance pour avoir initié et réussi brillamment la tournée nationale de reddition de comptes. « Nous avons eu l’honneur de recevoir le chef de l’Etat dans les six Communes du Couffo. Nous remercions les populations pour leur sens d’écoute et leur discipline pendant toute la tournée du chef de l’Etat. Nous remercions le président de la République pour son engagement à poursuivre les actions de développement dans tout le Bénin, en général, et dans le département du Couffo, en particulier, afin que le mieux-être soit la chose la mieux partagée », a-t-il précisé. La séance a été sanctionnée par une communication sur les valeurs et les principes du service public et de l’administration et la Charte nationale de la gouvernance. On note également la sensibilisation sur les mesures sécuritaires et environnementales prises avant, pendant et après les fêtes de fin d’année et une sensibilisation sur les mesures préventives du diabète.

Gaétan Nato (Corresp. Mono-Couffo)