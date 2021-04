Dernière journée des éliminatoires Can Cameroun 2021:Le match Sierra Leone # Bénin reporté  (La Caf ouvre une enquête)

Les Ecureuils du Bénin n’ont pas pu croiser les crampons avec leurs homologues de la Sierra Leone hier, mardi 30 mars 2021 comme prévu. Prenant acte de la situation confuse liée à la déclaration de six titulaires béninois positifs au Covid-19, la Commission chargée des compétitions de la Confédération africaine de football (Caf) a décidé de reporter le match à une date ultérieure. Elle promet de revenir au plus tôt avec une décision à l’issue de l’enquête qu’elle a ouverte sur la question. « Suite à la situation entourant le match entre la Sierra Leone et le Bénin dans le cadre des éliminatoires de la Can 2021, nous tenons à vous informer que le match ne se jouera pas aujourd’hui comme initialement prévu. L’organe compétent de la Caf enquête actuellement sur la question et reviendra au plus tôt avec une décision », a informé l’institution. Pour rappel, à quelques heures du coup d’envoi du match Sierra Leone # Bénin, le Onze national a été bloqué à l’entrée du stade. La raison évoquée, six Ecureuils à savoir Michaël Poté, Steeve Mounié, Jodel Dossou, Saturnin Allagbé, Cédric Hountondji et Khaled Adénon seraient testés positifs au Coronavirus alors que le sélectionneur Michel Dussuyer avait déjà publié sa composition depuis 12h heure sierraléonaise. Les échanges et négociations entre l’officier sécurité du match, Andy Quamie, le commissaire au match et les autorités béninoises sur la crédibilité du test Pcr n’ont pas abouti. C’est ainsi que le président de la Fédération béninoise de football, Maturin de Chacus et le ministre des Sports, Oswald Homéky, ont saisi la Fifa et la Caf de la situation. Après une réunion d’urgence, l’instance africaine de football a décidé de reporter la rencontre le temps pour elle d’investiguer pour situer les responsabilités.

Serge Adanlao

Michel Dussuyer exprime sa déception

Le sélectionneur national, Michel Dussuyer est déçu des agissements des Sierra Léonais pour écarter des cadres du Onze national de la rencontre Sierra-Léone-Bénin comptant pour la sixième et dernière journée des éliminatoires de la Can Cameroun 2021. Dans une vive critique, il condamne ces subterfuges qui ont entraîné le report de la rencontre par la Caf.

« C’est regrettable, parce que déclarer comme ça que nous avons eu six joueurs qui ont le Covid-19 alors que deux d’entre eux ont déjà eu Covid-19 et ont des anticorps actuellement, ça paraît trop grossier quoi. Il y a cinq joueurs titulaires sur les derniers matchs. Sur les 80 personnes de la délégation testées, seuls cinq joueurs ont été positifs, ça me paraît très grossier », a déclaré le sélectionneur national du Bénin, à l’issue des résultats des tests Covid-19 effectués par des autorités sierra-léonaises sur les joueurs béninois. Pour rappel, au cours de l’ultime rencontre du groupe L, celle qui devrait opposer le Bénin à la Sierra Léone au Siaka Stevens Stadium, les autorités sierra-léonaises ont déclaré après les tests Covid-19 effectués, que six (06) joueurs titulaires de l’équipe du Bénin sont positifs.

S.A.