Démarré le 31 janvier à Bohicon, le projet Baz’Arts a connu la phase la plus importante de son exécution. Du 19 au 21 juin 2020 à la Maison des jeunes du quartier Zakpo à Bohicon, l’ »Atelier ouverture Azo » en collaboration avec la compagnie « Imonlè » et avec le soutien du Repasoc a organisé la phase de formation en dessin, peinture et décoration. Ce projet a pour objectif de faire explorer le désir de dessiner et de peindre, de jouer avec les couleurs, les matières et les formes des enfants de la ville de Bohicon. Pour atteindre ces objectifs, trente enfants âgés de 10 à 20 ans et provenant des différentes écoles de Bohicon, ont reçu les clés axées sur le plaisir, pour le développement de l’imagination et de la créativité, selon le directeur de « Baz’Arts », Gérard Dassiga. Lesdits enfants sont aujourd’hui capables de fixer une toile, de la préparer, de faire les mélanges de couleur et de laisser leur imagination extériorisée sur un tableau pour en faire une œuvre d’art plastique. A l’issue de la formation assurée par Julien Dègan et Myckael Kouessi Agbénomba alias Akm, les bénéficiaires ont témoigné leur satisfaction. Ils ont souligné que c’était une belle expérience qui mérite d’être répétée. « Nous demandons aux autorités de prendre en considération le travail que nous venons de faire et remercions les organisateurs ainsi que les partenaires techniques et financiers », a déclaré la porte-parole des bénéficiaires, Aurore Lingboto. Devant Brice Bonou, directeur de l' »Atelier ouverture Azo », Hervé Wègbomè, les membres de l’unité de gestion du projet « Baz’Arts » porté par la compagnie artistique et culturelle « Imonlè », les participants ont réalisé une trentaine de tableaux qui seront exposés après pour le bonheur de la population de Bohicon.

Abdourhamane Tour