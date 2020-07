Descente à la Direction des examens et concours:Le ministre Kakpo satisfait des préparatifs du Bepc 2020

Le ministre des Enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle est satisfait de la préparation de l’examen du Brevet d’études du premier cycle (Bepc). Il l’a fait savoir au détour d’une visite effectuée mardi 30 juin 2020 à la Direction des examens et concours (Dec) de son département ministériel. Pour Mahougnon Kakpo, tout est fin pour une bonne tenue de l’examen.

« J’ai vu qu’au niveau du matériel sensible, tout est au point. Au niveau de la distribution du matériel lourd, tout est déjà sur le terrain. Sur le plan de l’organisation pratique, la Direction des examens et concours (Dec) est tout à fait prête pour que l’examen se déroule dans de très bonnes conditions. Les différentes listes de ceux qui doivent prendre part à cet examen, c’est-à-dire la liste des surveillants, des chefs centres, des correcteurs, des différents acteurs des secrétariats, sont déjà prêtes également », a-t-il fait savoir.

L’examen devant se tenir dans un contexte de crise sanitaire, le ministre a profité de l’occasion pour rassurer des dispositions prises pour faire respecter les mesures barrières contre le Covid-19 au cours de l’examen. Selon ses propos, dans chaque salle de composition, il y aura un candidat par table et on ne va pas dépasser 30 candidats par salle de composition. Les candidats seront distants les uns des autres de plus d’un mètre. Aussi, le dispositif de lavage de mains et le flacon de gel sera présent et avant l’entrée dans la salle de composition, chaque candidat pourra se laver et se frotter les mains avant d’aller s’asseoir pour la composition. « Ce sera ainsi pour toutes les fois où le candidat voudra avoir accès à la salle de composition et il en est de même des surveillants, des chefs centres de même que des chefs centres adjoints », a-t-il ajouté. Il convient de rappeler que l’examen du Bepc est prévu pour le lundi 13 juillet 2020. Ils sont au total 149 398 candidats inscrits cette année contre 205 737 en 2019. Cette diminution de l’effectif a entraîné une réduction de 55 centres de compositions.