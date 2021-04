Descente de Bruno Amoussou et Vlavonou dans le Plateau:Olga Akitobi rassure et verrouille tout Sakété pour Talon

Le président du plus grand parti politique du Bénin Union progressiste, Bruno Amoussou ainsi que le président de l’Assemblée nationale, Louis Vlavonou, coordonnateur départemental du parti dans l’Ouémé et le Plateau, étaient dans l’après midi de ce mercredi 7 avril 2021 dans la cité de Iya Nsa (Sakété) pour constater de visu la force de mobilisation d’une dame dénommée « Agbonnon » du Plateau. Il s’agit de Olga Akitobi, première adjointe au maire de la mairie de Sakété et chargée de mission du président de l’Assemblée nationale. Pour le président de l’Assemblée nationale Louis Vlavonou, le Plateau notamment Sakété n’a pas droit à l’erreur. Les vastes chantiers de réalisation doivent connaître sous le second mandat du président Talon un essor déterminant. Quant au président de l’Union progressiste Bruno Amoussou,la mobilisation qu’il est venu de constater donne déjà de garantie que Sakété va prouver le Ko le 11 avril prochain. Dans son adresse à la population, Olga Akitobi a invité ses militants à rester très soudés et déterminés derrière elle afin de démontrer que Sakété est le bastion incontestable et incontesté de l’Up qui offrira un 100% Ko au duo Talon -Talata. Le président Bruno Amoussou et le président de l’Assemblée nationale Louis Vlavonou n’ont pas manqué de féliciter Olga Akitobi pour son leadership incontournable dans les arènes politiques au niveau du Plateau. Rappelons que l’ancien président de l’Assemblée nationale, Antoine Idji Kolawolé qui était de la délégation a également remercié Olga Akitobi et la population de la Commune de Sakété pour leur engagement dans la pérennisation de la continuité.

Martial Agoli-Agbo (Corresp. Ouémé-Plateau)