Désignation des nouveaux représentants du Parlement au Cos-Lépi: La clé de répartition connue (5 députés pour l’Up et 4 pour le Br)

La clé de répartition des représentants de l’Assemblée nationale devant siéger au sein du Conseil d’orientation et de supervision de la Liste électorale permanente informatisée (Cos-Lépi) est connue depuis hier jeudi 23 juillet 2020 au Palais des gouverneurs à Porto-Novo. Cinq députés pour le groupe parlementaire Union progressiste majoritaire et quatre pour le Bloc républicain. C’est le fruit du rapport de la commission des lois, de l’administration et des droits de l’homme présenté à la plénière sous la direction du président de séance, Louis Vlavonou. Invités à se prononcer sur les noms de leurs représentants à soumettre au vote, les présidents des deux groupes parlementaires que respectivement Marcellin Ahonoukoun pour l’Up et Abdoulaye Gounou pour le Br, ont rassuré le président Louis Vlavonou qu’ils seront rigoureusement prêts le mardi 28 juillet prochain. C’est ainsi que le président de l’Assemblée nationale Louis Vlavonou a renvoyé la poursuite des travaux à mardi prochain.

Martial Agoli-Agbo (Corresp. Ouémé-Plateau)