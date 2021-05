Détournement de bons d’essence à Cotonou:Trois agents d’une station-service jugés le 9 juin

Poursuivis pour le détournement de 02 millions, trois agents d’une station-service ont été présentés, jeudi 27 mai 2021, au procureur de la République près le Tribunal de première instance de première classe de Cotonou. Ils seront jugés le 09 juin 2021.

Des bons d’essence d’une valeur de plus d’un million de FCfa chez l’un et d’environ 900 000 FCfa chez l’autre ont été retrouvés sur des agents d’une station-service à Cotonou. Les agents incriminés n’enregistrent pas les tickets et ce dans l’intention de récupérer les sous dans la caisse plus tard. Selon un média de la place, ils ont été présentés, jeudi 27 mai 2021, au procureur de la République près le Tribunal de première instance de première classe de Cotonou pour détournement de fonds après manipulation des tickets valeur. Parmi les agents, deux auprès desquels avaient été retrouvés des tickets valeur sont placés sous mandat de dépôt. Le 3ème qui n’avait pas été surpris en possession de bons d’essence est sous convocation. Les trois agents seront jugés le 09 juin 2021.